Лукашенко требует от интернет-агрегаторов размещения серверов в Беларуси

Лукашенко потребовал от интернет-агрегаторов размещения серверов на территории РБ до конца текущего года.

«Поскольку одна из тем касается интернет-агрегаторов, очевидно, что всем, кто хочет работать в Беларуси, необходимо разместить свои информационные системы на нашей территории. К новому году эта схема должна работать. Это непреложные требования государства как гаранта обеспечения безопасности, защиты персональных данных, пресечения противоправных действий. Берите на контроль», - заявил сегодня Лукашенко на совещании в Минске.