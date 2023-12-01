Последнее обновление: 01.12.2023 16:49

Президенты Латвии. Литвы и Польши отказались от общего фото на саммите в Дубае из-за Лукашенко

Президенты Латвии, Литвы и Польши Эдгарс Ринкевичс, Гитанас Науседа и Анджей Дуда отказались от участия в общем фото участников климатического саммита в Дубае из-за присутствия Александра Лукашенко.

«Было бы лицемерно стоять плечом к плечу с главой государства, которое стало плацдармом агрессии России против Украины, и обсуждать будущее мира и изменение климата в никуда. Белорусский режим способствует разрушению будущего мира и вместе с Россией несет ответственность за то, что происходит в Украине – от гибели людей до катастрофического воздействия на окружающую среду. Это называется семейное фото. Лукашенко не принадлежит к той семье, к которой мы хотим принадлежать», – заявил Гитанас Науседа, которого цитирует BNS.

Вместе с тем, присутствие Лукашенко ничуть не смутило других лидеров стран ЕС, включая глав Евросовета и Еврокомиссии Шарля Мишеля и Урсулу фон дер Ляйен.

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