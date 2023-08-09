ЕС назвал провокацией учения Беларуси у его границ

В Брюсселе расценили как провокацию режима Александра Лукашенко военные учения, начавшиеся 7 августа близ границ Беларуси и соседних с ней государств Европейского Союза.

"К этому моменту уже никого не удивляет, что нелегитимный режим Лукашенко участвует в любых провокациях по приказу России", - заявил на брифинге во вторник, 8 августа, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Лукашенко отказался от суверенитета Беларуси в пользу России, поэтому данные военные учения нужно рассматривать в контексте того, что Россия делает против Украины, пытаясь играть мускулами, запугать соседей, показать, что у них еще есть возможности продолжать свои незаконные действия против Украины", - сказал Стано.

О начале учений министерство обороны Беларуси сообщило накануне, указав, что в них учитывается опыт войны России в Украине. "При подготовке активно использовался опыт специальной военной операции, а именно широкое применение беспилотных летательных аппаратов, тесное взаимодействие танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск", - сказано в официальном заявлении.