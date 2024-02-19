Главы стран ЕС обсудят репрессии в Беларуси

Министры иностранных дел стран ЕС сегодня обменяются мнениями о ситуации в Беларуси, включая проблему усиления репрессий.

««Совет по иностранным делам обсудит текущие дела, в ходе которого министры … обменяются мнениями о Беларуси», – говорится на сайте Европейской службы внешних действий.

«…министры поднимут вопрос о Беларуси, которая переживает беспрецедентный рост репрессий против общества, в то время как режим в Минске продолжает дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе», – говорится в сообщении МИД Польши о визите в Брюссель министра Радослава Сикорского.