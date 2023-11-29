Поправки в налоговое законодательство РБ приняты во втором чтении

Нижняя палата парламента РБ приняла во втором чтении проект закона с поправками в налоговое законодательство.

«Ранее предлагалось повышение ставки налога на недвижимость для физических лиц, имеющих в собственности дорогостоящую недвижимость, в зависимости от ее площади от 2 до 5 раз –– с 0,1 процента до 0,5 процента. По предложению депутатов размер расчетной стоимости одного квадратного метра для определения налоговой базы налога на недвижимость плательщикам –– физическим лицам не изменился, а коснулся только коммерческой недвижимости», - говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты РБ.

В целях повышения результативности экономической деятельности Белкоопсоюза исключается право местных Советов депутатов увеличивать в 2 раза ставки налога на недвижимость и земельного налога для организаций потребкооперации. Данная мера позволит Белкоопсоюзу сэкономить 1,6 млн. рублей в год.

В связи с возникающими сложностями по процедуре представления юридическими лицами сведений в налоговые органы о доходах, полученных физическими лицами в виде поощрительных выплат и призов на различных мероприятиях (смотрах, конкурсах, фестивалях-ярмарках и других), вносится изменение, которым предусматривается исключение данной обязанности, если размер таких выплат и призов не превышает 208 рублей.

Кроме того, на прогнозный параметр инфляции проиндексированы ставки налогов, установленные в белорусских рублях и пересмотрены с учетом взаимных договоренностей Беларуси с РФ ставки акцизов.

В целях изъятия доходов, полученных в крупных размерах у юридических и физических лиц проектом предусмотрено увеличение ставки налога на прибыль до 25 процентов при получении прибыли свыше 25 млн. рублей в год и установление ставки подоходного налога в размере 25 процентов в отношении части доходов физических лиц свыше 200 тыс. рублей за календарный год.