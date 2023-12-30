Лукашенко подписал поправки в Налоговый кодекс РБ

Лукашенко подписал закон об изменении Налогового кодекса и некоторых законов по вопросам налогообложения., которым вводятся повышенные ставки налогов на сверхдоходы граждан и предприятий.

В частности, с 13% до 25% увеличивается ставка подоходного налога с физических лиц, годовой доход которых превышает 200 тыс. рублей с 20% до 30% - ставки подоходного налога с индивидуальных предпринимателей с доходом более 500 тыс. рублей.

Ставка налога на прибыль для организаций, у которых налоговая база превысила 25 млн. рублей увеличится с 20% до 25%.

В отношении транспортных средств повышенной комфортности, если с момента их выпуска не прошло трех лет, предусматривает применение 10-кратной ставки транспортного налога.

Налог на недвижимость, земельный и транспортный налог для физических лиц объединяется в единый имущественный платеж.

Законом вводится статья, определяющая порядок блокирования иностранных онлайн-ретейлеров, не выполняющих требования белорусского налогового законодательства в части автоматического начисления НДС и дальнейшей уплаты налога в бюджет РБ.