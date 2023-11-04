Сотрудники зарегистрированных в ПВТ компаний не будут платить налог на сверхдоход

Министерство по налогам и сборам Беларуси утверждает, что сотрудники зарегистрированных в ПВТ компаний не будут платить налог на сверхдоходы в размере 25% в части превышения дохода суммы 200 тыс. рублей в год.

Об этом сообщает dev.by со ссылкой на копию письменного разъяснения МНС за подписью замминистра Игоря Скринникова.

Замминистра ссылается на то, что под действие нормы о свердоходах подпадают только доходы, облагаемые по ставке, прописанной в п. 1 ст. 214 НК «Ставка подоходного налога с физических лиц устанавливается в размере тринадцать (13) процентов, если иное не определено настоящей статьей».

Резиденты ПВТ платят подоходный налог по ставке 9%, которая была «временно» повышена до 13% иной статьей кодекса. Таким образом, на данный момент МНС полагает, что айтишники из ПВТ не подпадают под налог на сверхдоходы.