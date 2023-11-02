Власти Беларуси ограничат выручку ИП суммой в 500 тыс. рублей

Нижняя палата парламента РБ приняла в первом чтении поправки в налоговое законодательство, которые помимо прочего устанавливают ограничение максимальной выручки для ИП.

Изменениями в Налоговый кодекс предусмотрен запрет на осуществление деятельности в статусе индивидуального предпринимателя, если доход в течение года превысит 500 тыс. рублей. В таком случае со следующего календарного года гражданин вправе продолжить осуществление деятельности только в статусе коммерческой организации.

С 2024 года предлагается индексация ставок налогов с учетом инфляционных процессов, трансформация отдельных малоэффективных налоговых льгот в пониженные ставки и отмена малоэффективных налоговых льгот, отмена уплаты налога на добавленную стоимость для индивидуальных предпринимателей по оборотам по реализации товаров (работ, услуг).

Предусматривается повышение ставки налога на прибыль для высокорентабельных организаций и предприятий всех форм собственности с 20 до 25 % при получении прибыли свыше 25 млн. рублей в год.

Предлагается установление ставки подоходного налога в размере 25 % в отношении части доходов свыше Br200 тыс., получаемых физическими лицами за календарный год, повышенное налогообложение подоходным налогом по ставке в размере 30 % всех доходов, полученных индивидуальными предпринимателями с начала 2024 года, если размер таких доходов превысил 500 тыс. рублей, а также предоставление налогового вычета выпускникам учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального и профессионально-технического образования, направленных на работу по распределению, в размере минимальной заработной платы на срок до семи лет.

Предусматривается увеличение расчетной стоимости одного квадратного метра, применяемой для исчисления налога на недвижимость, от двух до трех раз в отношении коммерческой недвижимости физических лиц площадью свыше 200 кв. м, а также увеличение в 10 раз ставок транспортного налога по транспортным средствам, с года выпуска которых прошло не более трех лет и включенным в перечень транспортных средств повышенной комфортности.

Предусматриваются введение понятия «единый имущественный платеж», который представляет собой общую сумму налога на недвижимость, земельного налога и транспортного налога.