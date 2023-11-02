Последнее обновление: 02.11.2023 16:07

Беларусь вышла из Европейской организации налоговых администраций

Белорусские власти приняли решение о выходе из Европейской организации налоговых администраций (ЕОНА, Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA).

"Принять предложение Министерства по налогам и сборам о выходе его из Внутриевропейской организации налоговых администраций", - говорится в постановлении Совмина РБ №748 от 1 ноября 2023 года.

Примечательно, что Генеральная ассамблея ЕОНА еще в июне 2023 года приняла решение о прекращении членства в организации Министерства налогов и сборов Беларуси.

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