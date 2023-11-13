Следственный комитет РБ завершил расследование дела в отношении участников BYPOL

СК Беларуси завершил расследование и передал в Генпрокуратуру дело в отношении участников объявленной властями РБ террористической организации BYPOL, сообщила пресс-служба ведомства.

«… в порядке специального производства окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении представителей и экс-участников террористической организации BYPOL с входящими в нее структурными подразделениями «Сiтуацыйна-аналiтычны цэнтр» и «Мобилизационный план «Перамога», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что обвиняемым инкриминированы: измена государству; публичные призывы к измене государству и совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь; организация (руководство) акта терроризма; организация (руководство) умышленного приведения в негодность путей сообщения; иные действия с целью захвата государственной власти; создание и руководство экстремистским формированием, в том числе повторно; содействие экстремисткой деятельности; незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных; разжигание иной социальной вражды и розни; клевета и оскорбления в отношении президента и представителей власти.