Последнее обновление: 24.11.2023 14:43

МВД Беларуси объявило Youtube-канал «Жопа с усами» экстремистским формированием

МВД Беларуси решением от 22 ноября 2023 года включило Youtube-канал и соцсети «Жопа с усами» в перечень «экстремистских формирований».

На канал, который транслирует мультфильмы про «жопу с усами, которую нельзя называть» и о новостях Беларуси подписаны более 19 тысяч пользователей.

Еще в марте упомянутый канал был внесен в список «экстремистских материалов» Мининформа РБ.

Тегом «экстремистское формирование» также помечены telegram-канал и telegram-чат «Жопы с усами», аккаунты в TikTok и X(Twitter), а также страница поддержки на сайте Patreon.

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