Прокуратура Польши выдала ордер на арест ряда белорусских силовиков

Прокуратура Польши выдала ордер на арест целого ряда видных белорусских силовиков и объявила их в международный розыск.

Как сообщает Польское телевидение, ордеры выданы на правоохранителей Беларуси, причастных к незаконным действиям в отношении представителей оппозиционных сил. Их подозревают в совершении преступлений на территории Беларуси в 2020 году, «связанных с лишением свободы человека, совершенных с особой жестокостью».

Среди фигурантов дела — начальник центра изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома (Окрестина) майор Евгений Шапетько, заместитель начальника изолятора временного содержания ГУВД Мингорисполкома (Окрестина) майор Глеб Дриль, начальник исправительного учреждения «Тюрьма №8 г. Жодино» полковник внутренней службы Дмитрий Стребков.