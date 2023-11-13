Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 13 ноября 2023 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,31 копейки или 0,1%, до 3,1806 рубля при объеме торгов $1,1млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,14 копейки или 0,04%, до 3,4464 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 276,1 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,15 копейки или 0,03% до 4,3530 рубля за 10 юаней при объеме торгов 4 млн. юаней.