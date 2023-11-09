Белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 9 ноября 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 1,09 копейки или 0,34%, до 3,1701 рубля при объеме торгов $0,4млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,74 копейки или 0,21%, до 3,4515 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 100 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 1,8 копейки или 0,41% до 4,3479 рубля за 10 юаней при объеме торгов 2,5 млн. юаней.