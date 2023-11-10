Белорусский рубль снижается к доллару и юаню на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 10 ноября 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,58 копейки или 0,58%, до 3,1755 рубля при объеме торгов $0,4млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,25 копейки или 0,07%, до 3,4500 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 0,1 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,05 копейки или 0,01% до 4,3495 рубля за 10 юаней при объеме торгов 9,3 млн. юаней.