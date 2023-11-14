Белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 14 ноября 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 1,85 копейки или 0,58%, до 3,1611 рубля при объеме торгов $0,4млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,79 копейки или 0,23%, до 3,4562 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 261,2 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 2,45 копейки или 0,56% до 4,3265 рубля за 10 юаней при объеме торгов 24,5 млн. юаней.