Toyota в сентябре достигла рекордных показателей производства и продаж

Крупнейший мировой автопроизводитель Toyota Motor в сентябре увеличил производство на 1,5%, по сравнению с сентябрем 2022 года, до более 900 тысяч единиц благодаря повышению спроса в Японии, США и Европе. Об этом сообщает Reuters.

Внутреннее производство японского автопроизводителя, на которое приходилось чуть более трети производимых им автомобилей за месяц, выросло на 12,8% по сравнению с годом ранее, компенсировав снижение производства за рубежом на 3,6%.

Глобальные продажи выросли на 11,6% до 921 308 автомобилей.

Таким образом, продажи и производство Toyota достигли рекорда за месяц.

Toyota продала более 7,5 миллиона автомобилей в течение первых девяти месяцев года, включая бренд Lexus.

Продажи на внутреннем рынке выросли на 20,5% в сентябре, тогда как в США – на 14%, и в Европе – на 18,1%.

Производство и продажи в Таиланде, Индонезии и Вьетнаме в сентябре наоборот упали из-за ухудшения экономических условий.

В Китае, крупнейшем в мире автомобильном рынке, Toyota сообщила о снижении производства почти на 7%, несмотря на несколько более высокие продажи по сравнению с прошлым годом.