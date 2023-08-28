Последнее обновление: 28.08.2023 18:02

Компания Toyota остановила все свои 14 автосборочных заводов в Японии

Категории: Япония Toyota

Компания Toyota Motor Corp. во вторник, 29 августа, остановила все свои 14 автосборочных заводов в Японии из-за масштабного компьютерного сбоя, сообщает Kyodo.

Из-за сбоя пострадали 12 предприятий, но заводы Мията в префектуре Фукуока и Daihatsu Motor Co в Киото, на которых не зафиксирован масштабный сбой, также будут остановлены во второй половине дня.

По информации автопроизводителя, проблему расследуют, но вряд ли она вызвана кибератакой. Заводы компании не смогли обрабатывать процессы, связанные с логистикой запчастей.

В марте прошлого года компания останавливала все свои заводы после того, как ее отечественный поставщик Kojima Industries Corp. пострадал от системного сбоя, вызванного кибератакой.

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