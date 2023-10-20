Польша временно прекратила пропуск легковых авто из Беларуси через единственный работающий переход на границе Брест-Тересполь, сообщает Госпогранкомитет РБ.

В качестве причины остановки пропуска называется ремонт дорожного полотна.

«В пункте пропуска Тересполь временно приостановлено оформление транспорта. По информации польской стороны, с 14:30 20 октября в пункте пропуска Тересполь (сопредельный белорусский – Брест) осуществляется ремонт дорожного покрытия», - говорится в сообщении ведомства.

«О возобновлении оформления польской стороной лиц и транспорта будет сообщено дополнительно», пообещали в Госпогранкомитете.