Последнее обновление: 28.09.2023 18:55

Минобороны РБ заявило о двойном нарушении границы польским вертолетом

Минобороны РБ утверждает, что сегодня, 28 сентября, польский вертолет дважды нарушил воздушной пространство Беларуси, в связи ч ем МИД РБ готовит соответствующую ноту.

«Сегодня в 15.02 средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО зафиксировано приближение воздушного судна Польши к белорусской границе. Около 15.20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров. В 16 часов 22 минуты вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров», - говорится в сообщении Минобороны РБ.

В ведомстве утверждают, что в воздух были подняты истребители-перехватчики.

«Информация подтверждена данными объективного контроля. В связи с этим поднималась дежурная авиация. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, военным ведомством во взаимодействии с МИД готовится соответствующая нота», - сказано в сообщении.

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