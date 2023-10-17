Погранстража Польши развернула на границе с Беларусью более 100 человек

За минувшие сутки, 16 октября, белорусско-польскую границу попытались нелегально пересечь 109 человек – граждане Индии, Ирана и Пакистана, сообщила Погранстража Польши.

Еще 27 человек, говорится в сообщении, сами отошли вглубь территории Беларуси, заметив патруль.

В районе населенных пунктов Беловежа и Дубичи Церковные мигранты бросали в польские патрули камни и ветки.

В течение пятницы и выходных польские пограничники зафиксировали 149 попыток нелегально попасть на территорию Польши, одна из групп также бросалась в патруль камнями и ветками.