Полиция Израиля заморозила криптовалютные счета ХАМАС при помощи Binance

Киберподразделение израильской полиции в сотрудничестве с Министерством обороны, Агентством безопасности Израиля и другими национальными спецслужбами успешно заморозило криптовалютные счета, используемые ХАМАС, сообщила пресс-служба ведомства.

Группировка ХАМАС использовала заблокированные криптокошельки для сбора средств через социальные сети с 7 октября, сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление представителя полиции. Издание также отметило, что биржа Binance сотрудничала с властями Израиля, способствуя поиску и закрытию аккаунтов террористов. Изъятые средства будут перечислены в государственную казну.

Киберподразделение израильской полиции работало в координации с британской полицией и сумело заморозить еще один счет в британском банке Barclays, реквизиты которого были опубликованы ХАМАС для внесения средств на пожертвования, передает РБК.

В мае Reuters выяснил, что с 2021 года израильские власти наложили арест на 190 аккаунтов Binance, предположительно связанных с террористическими группами ХАМАС и «Исламского государства». Более 100 аккаунтов принадлежали именно группировке ХАМАС.

Тогда представители Binance выпустили в блоге ответ на публикацию журналистов, указывая, что биржа «тесно сотрудничает с международными органами по борьбе с терроризмом».