Последнее обновление: 06.10.2023 12:28

У берегов Румынии подорвалось на мине торговое судно из Турции

Турецкое грузовое судно в четверг подорвалось на мине в Черном море у берегов Румынии, но осталось почти не поврежденным, сообщает Reuters.

Инцидент произошел в 9:20 по Гринвичу возле устья Дуная – в 11 морских милях к северу от города Сулина, вблизи входа в Сулинское гирло. Информацию предоставила британская компания по безопасности морского судоходства Ambrey.

После взрыва судно стало на якорь, чтобы выяснить, есть ли повреждения, и примерно через три часа продолжило движение. Никто из членов команды не пострадал.

Источник в украинском правительстве подтвердил агентству, что такой инцидент был, и это могла быть либо совсем старая мина времен Второй мировой войны, либо одна из новых, периода российско-украинской войны.

Руководитель турецкой консультационной компании Bosphorus Observer со ссылкой на свои данные сказал, что инцидент произошел с судном Kafkametler, оно получило незначительные повреждения. Оператор судна на запрос о комментарии пока не отреагировал.

Данные отслеживания движения судов MarineTraffic свидетельствуют, что судно Kafkametler бросало якорь на Дунае вблизи украинского терминала в Вилкове.

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