Россия ударила по Одесской области ракетами «Оникс»

Ночью российские военные атаковали Одесскую область «сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс», выпущенными из берегового ракетного комплекса «Бастион» во временно оккупированном Крыму», говорится в заявлении Сил обороны юга Украины.

В нем также уточняется, что ракеты попали в здание пансионата и в зернохранилище. От обломков ракет и взрывной волны начался пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что пострадали четыре человека — они получили ранения от обломков стекла. Им оказана медицинская помощь.