Последнее обновление: 10.10.2023 09:28

ЦАХАЛ: К концу войны ХАМАС должен быть лишен военного потенциала

Армия обороны Израиля стремится к тому, чтобы к концу войны у боевиков движения ХАМАС не было никакого военного потенциала, заявил в интервью CNN официальный представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

По его словам, по мере усиления боевых действий между Израилем и ХАМАС боевики пытаются прорваться через южную границу, чтобы совершить вылазки с целью убийства мирных жителей и израильских солдат.

В ответ на это армия насытила южную границу войсками и продолжает наносить авиаудары, одновременно работая над восстановлением своих систем обороны, сказал Конрикус, передает BBC.

«Перед нами поставлена задача подавить их или сделать так, чтобы к концу войны у ХАМАС не было никакого военного потенциала. И это будет достигнуто, – добавил подполковник. – Что будет происходить на этом пути и как мы будем реализовывать эту задачу, будет видно. Но на данном этапе мы продолжаем наносить удары с воздуха. И есть планы, конечно, по расширению этих действий. И войска, и резервы, и регулярные части, которые сосредоточены вдоль южной границы, готовы к выполнению своих задач».

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