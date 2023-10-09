Последнее обновление: 09.10.2023 12:14

WSJ: Иран помогал планировать нападение ХАМАС на Израиль

Нападение боевиков группировки ХАМАС на Израиль было спланировано за несколько недель до его начала при содействии иранских спецслужб, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных членов палестинской группировки ХАМАС и ливанского движения «Хезболла».

По их данным, иранские чиновники дали зеленый свет для начала нападения во время встречи с палестинскими боевиками в Бейруте на прошлой неделе.

На встрече в Бейруте присутствовали офицеры Корпуса стражей исламской революции. Как пишет WSJ, они работали над планом операции вместе с ХАМАС с августа.

Представительство Ирана при ООН отвергло сообщения о том, что Тегеран принимал участие в планировании нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

«Мы решительно выступаем в поддержку Палестины, однако мы не участвуем в ответных мерах Палестины, поскольку эти решения принимаются исключительно самой Палестиной», – заявили в постпредстве.

В миссии также добавили, что произошедшее «представляет собой полностью законную защиту от семи десятилетий деспотичной оккупации».

«Они пытаются оправдать свой провал и списать его на разведывательную мощь и оперативное планирование Ирана», – добавили в представительстве.

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