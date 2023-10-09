Последнее обновление: 09.10.2023 21:35

Посол: В Израиле пострадали трое граждан Беларуси

Не менее трех граждан Беларуси пострадали в Израиле после нападения террористов ХАМАС, сообщил Посол РБ в Израиле Евгений Воробьев.

По его словам, граждане Беларуси находятся и на территории сектора Газа: в основном это женщины с детьми.

«С целью получения всей возможной информации о пострадавших посольство находится в постоянном плотном контакте с МИД Израиля, израильской полицией и другими силовыми структурами, медицинскими учреждениями. Нам очень помогают наши земляки. В Израиле есть объединение выходцев из Беларуси со своими отделениями почти во всех регионах. Мы искренне благодарны всем, кто помогает нам в установлении судеб наших сограждан», – заявил посол.

Он отметил, что значительная часть обращений белорусов в посольство сводится к возможности побыстрее покинуть Израиль.

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