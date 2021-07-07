МИД Израиля назвал «неприемлемыми» заявления Лукашенко

Министерство иностранных дел Израиля назвало «неприемлемыми» высказывания Лукашенко во время стендапа у Кургана Славы 3 июля.

Как сообщает Jerusalem Post, заместитель генерального директора отдела Евразии и Западных Балкан МИД Израиля Гэри Корен «вызвал временного руководителя посольства Беларуси в Израиле для беседы в свете этого».

Говоря о расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа во время Второй мировой войны Лукашенко упомянул евреев.

«Это сродни холокосту белорусского народа. Евреи ведь смогли это доказать, и весь мир сегодня преклоняется перед ними, даже боятся пальцем в них показать. А мы, такие толерантные, добрые, мы никого не хотели обидеть. Допрыгались до того, что нас обидели. Поэтому мы начали этот процесс, а вам следует его продолжить», — заявил Лукашенко.