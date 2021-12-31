Лукашенко отпустил гражданку Израиля после «признательного» звонка из Тель-Авива

Израильский адвокат Майя Райтен-Столь, задержанная в Национальном аэропорту Минска с 2,5 грамма медицинского каннабиса, покинула Беларусь.

Адвокат была задержана в начале ноября, когда прибыла в Беларусь для оказания юридической помощи находящемуся здесь израильскому бизнесмену. При досмотре в ее вещах была обнаружена коноплю. Майя Райтен-Столь заявила, что конопля необходима ей в медицинских целях, и предъявила медицинское разрешение. Но в Беларуси такие справки не работают.

Зато работают телефонные звонки, которые подтверждают легитимность действующей власти. Президент Израиля Ицхак Герцог намедни позвонил Лукашенко и попросил его вмешаться в судьбу гражданки Израиля.

В результате в срочном порядке было организован суд, который наказал г-жу Райтен-Столь штрафом в 2500 долларов, сообщает израильское издание Ynet.

«Рад, что Майа Райтен-Столь была освобождена и летит в Израиль. Спасибо министру иностранных дел Яиру Лапиду и министру финансов Авигдору Либерману и другим сотрудникам за плодотворное, профессиональное и успешное сотрудничество, которое позволило вернуть ее домой», – отреагировал Ицхак Герцог на освобождение гражданки Израиля.

Сообщается, что суд назначил ей штраф в $2500. Кроме того, издание пишет, что во время разговора президента Израиля Ицхака Герцога с Лукашенко, в минувший понедельник, Герцог призвал его к вмешательству для скорейшего освобождения Райтен-Столь.

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