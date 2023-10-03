Минобороны Беларуси объявило о занятиях по мобилизации

Минобороны Беларуси анонсировало ежегодные занятия по мобилизационной готовности, которые пройдут с 3 по 6 октября 2023 года под руководством председателей облисполкомов.

«Цель занятий — повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск», - говорится в сообщении ведомства.

Теоретические и практические мероприятия с должностными лицами исполкомов, военных комиссариатов и администраций пунктов приема мобилизационных ресурсов пройдут во всех административных районах

«Особое внимание будет уделено подготовке военнообязанных, которым в рамках однодневного сбора будут доведены основы и порядок действий в ходе формирования территориальных войск», - также сказано в сообщении.