Парламент РБ принял закон о народном ополчении

Верхняя палата парламента РБ приняла проект закона «О народном ополчении», который по версии властей позволяет гражданам реализовать право на добровольное участие в обеспечении военного положения на территории страны.

«Мы рассматривали этот законопроект на экспертном совете не единожды. Поэтому мы все дошлифовали, урегулировали с Министерством обороны. Акцентирую ваше внимание - в территориальной обороне будут люди, которые будут помогать органам внутренних дел», - заявила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

Как сообщалось, проектом закона предусматриваются:

определения терминов «народное ополчение», «отряд народного ополчения» и «доброволец народного ополчения»;

общие вопросы финансового и материального обеспечения народного ополчения;

порядок руководства народным ополчением, формирования, комплектования и дислокации отрядов народного ополчения, выполнения ими задач;

полномочия государственных органов и должностных лиц в сфере деятельности народного ополчения и др.