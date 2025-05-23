Евро отреагировал на план Трампа ввести 50% пошлины на товары из ЕС

Евро упал, потеряв предыдущий рост, после того как президент США Дональд Трамп заявил, что рекомендует ввести 50% пошлины против Европейского Союза с 1 июня 2025 года. Об этом сообщает Reuters.

В своей заметке на платформе Truth Social Трамп написал, что ЕС - "очень сложный в переговорах партнер" и что "наши переговоры с ними никуда не движутся".

"Поэтому я рекомендую прямую пошлину в 50% на Европейский Союз, начиная с 1 июня 2025 года. Пошлины не будет, если товар изготовлен в США", - заявил он.

Евро ранее поднялся почти на 0,8% за день после того, как Трамп в другом посте пригрозил 25% пошлиной на все iPhone, которые не производятся в США. На момент последних торгов евро был на уровне $1,13.

После заявления Трампа доллар немного отыграл потери относительно японской иены и британского фунта, но все еще направлялся к первому еженедельному снижению за пять недель в корзине мировых валют.

После того как на прошлой неделе Moody's снизила рейтинг долговых обязательств США, инвесторы на этой неделе сосредоточили внимание на госдолге страны, который достиг $36 триллионов, и на новом налоговом законопроекте Трампа, который может добавить еще триллионы к этой сумме.

Этот законопроект Трамп назвал "великим и прекрасным", и он лишь с минимальным преимуществом прошел Палату представителей США, которую контролируют республиканцы. Теперь документ отправляется в Сенат, где ожидаются недели обсуждений, что создает нестабильность в настроениях инвесторов.