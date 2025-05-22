Последнее обновление: 22.05.2025 17:24

В Беларуси собираются отменить выдачу свидетельства о госрегистрации юрлица

В Палату представителей правительством внесен проект закона «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования».

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, законопроект направлен на комплексное законодательное регулирование процедур государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования, ведения Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Предусмотрен ряд новаций. В частности, исключается выдача свидетельства о государственной регистрации юридического лица.

Юридическому лицу, действующему на основании собственного устава, по результатам государственной регистрации будет выдаваться устав со штампом, а юридическому лицу, действующему на основании типового устава, – выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Регламентируется порядок государственной регистрации юридического лица на основании типового устава. Расширяются основания включения и актуализации сведений в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Это документы и сведения, не только представляемые заявителями для государственной регистрации и ликвидации государственными органами и иными организациями в соответствии с их компетенцией, но и полученные посредством информационного взаимодействия указанного регистра с иными информационными системами.

Предусматриваются снижение административной нагрузки на субъекты хозяйствования, усиление защиты прав и законных интересов кредиторов.

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