Палата представителей Конгресса США одобрила бюджетный законопроект Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный президентом страны Дональдом Трампом проекта бюджета, предусматривающий снижение налогов и увеличение оборонных расходов.

Законопроект поддержан 215 голосами "за" при 214 проголосовавших "против" и одном воздержавшемся. Теперь он поступит на рассмотрение Сената, где отдельные группы республиканцев выступают за внесение в него существенных изменений.

Ключевым элементом законопроекта является продление действия налоговых льгот, введенных Трампом в 2017 году - в ходе его первого срока на посту президента США, а также новые налоговые послабления, обещанные им в ходе предвыборной кампании в 2024 году, пишет Market Watch.

Компенсировать потерю налоговых доходов предполагается за счет снижения расходов на программы медицинского страхования и продовольственной помощи, условия которых планируется изменить.

Также предусмотрен масштабный пересмотр налоговых послаблений для зеленой энергетики. Одно из положений, включенных в законопроект, предполагает завершение действия налоговых льгот для компаний сферы ветровой и солнечной энергетики к 2028 году, а не к 2031 году, как это планировалось ранее.

Кроме того, законопроект предусматривает увеличение расходов бюджета на $350 млрд, из которых $150 млрд придется на долю Пентагона.

Законопроект, который теперь поступит на рассмотрение Сената, существенно увеличит дефицит бюджета и госдолг США. Согласно оценкам Бюджетного управления Конгресса США (Congressional Budget Office), дефицит бюджета повысится на $3,8 трлн за десять лет.