Украина и Швеция обсудили модернизацию советского авиапарка

Украина и Швеция обсудили модернизацию имеющегося парка советских самолетов с использованием современной авионики. Вопрос модернизации обсуждался на встрече заместителя министра обороны по вопросам развития авиации Александра Козенко со шведской делегацией во главе с директором украинского департамента компании SAAB Томасом Линденом.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, переговоры были посвящены укреплению авиационных возможностей Вооруженных Сил Украины.

«Украинско-шведское сотрудничество в этой сфере будет взаимовыгодным, ведь украинская сторона сможет усилить возможности своих самолетов, а шведская сторона сможет ознакомиться с выводами, сделанными на основе боевого опыта их применения», – отметил Козенко.

В ходе обсуждения стороны акцентировали внимание на нескольких ключевых направлениях. В частности, одним из них стал вопрос модернизации имеющегося парка советских самолетов с использованием современной авионики, в том числе шведского производства.

Также были рассмотрены возможности сотрудничества украинского и шведского военно-промышленных комплексов в контексте реализации данного проекта. Речь шла об оснащении украинских самолетов современными радарами, средствами защиты и радиоэлектронного противодействия.

Стороны также подняли вопрос о передаче Украине и дальнейшем предоставлении воздушных судов производства SAAB. Участники встречи обсудили не только действующие договоренности, но и дальнейшие действия в случае положительного политического решения о передаче новых типов авиационных платформ, производимых в Швеции.

В Украине создается отдельная вертикаль в Министерстве обороны и Генеральном штабе, которая будет заниматься только развитием военной авиации.