Объем прямых иностранных инвестиций в Китай в январе-апреле сократился на 10,9%

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-апреле сократился на 10,9% относительно того же периода прошлого года - до 320,8 млрд юаней ($44,7 млрд). об этом свидетельствуют данные Министерства торговли страны.

Общий объем прямых инвестиций (ODI) Китая за рубежом увеличился на 7,5% и составил $57,54 млрд.

В том числе нефинансовые инвестиции выросли на 5,6% - до $51,04 млрд. Из них объем вложений денежных средств в государства, расположенные вдоль "Пояса и пути", подскочили на 16,4% и достигли $12,78 млрд, пишет Синьхуа.