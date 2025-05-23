Последнее обновление: 23.05.2025 17:53

Трамп снова потребовал от Apple перенести производство iPhone в США

Президент США Дональд Трамп снова потребовал от американской компании Apple перенести производство iPhone в США, пригрозив в противном случае ввести пошлины.

"Я уже давно проинформировал Тима Кука (гендиректор Apple – прим.), что iPhone, которые будут продаваться на территории США, должны производиться и собираться в США, а не в Индии или где-либо еще. Если это не будет так, Apple должна будет уплатить Соединенным Штатам пошлину в размере не менее 25%", - написал он в Truth Social.

В настоящее время на Индию приходится около 18% мирового производства iPhone. Доля Китая в их выпуске составляет более 75%.

По данным агентства Bloomberg, в 2024-2025 финансовом году (окончился в марте) Apple произвела смартфоны iPhone в Индии на общую сумму $14 млрд, что составляет около 14% от общего объема ее производства.



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