Последнее обновление: 22.05.2025 17:24

Украина на пять лет продлила антидемпинговую пошлину на цемент и часть металлопроката

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины 21 мая решила на пять лет продлить защитные пошлины в отношении цемента из Беларуси и Молдовы (импорт из РФ давно запрещен) и металлопроката с антикоррозионным покрытием из Китая и России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Ставка защитных пошлин Украины, введенных в 2019 году, разная для каждой страны.

Цемент для Беларуси – 57,03%, для Молдовы – 94,46%, для России – 114,95%.

Металлопрокат: для Китая – 22,78%, для России – 47,5%.

Эти меры направлены на защиту украинской промышленности от демпинга – продажи товаров по ценам ниже справедливой рыночной стоимости.

Кроме того, по обращению украинских предприятий начаты новые расследования, которые могут привести к введению пошлин. Они касаются кабельно-проводниковой продукции из Азербайджана, Узбекистана и Турции, а также пересмотра существующих защитных мер на китайские стальные бесшовные трубы и изделия из черных металлов.

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