В Китае новый грузовой беспилотник совершил первый полет

Цайхун-YH1000 (Caihong-YH1000), один из китайских новых грузовых БПЛА, успешно выполнил свой первый полет, что ознаменовало очередной прогресс в сфере беспилотной логистики.

Транспортный дрон самолетного типа Caihong-YH1000, разработанный Китайской корпорацией аэрокосмической науки и технологий (CASC), предназначен для универсальных полетов на средних высотах с возможностью взлета и посадки с короткой полосы, а также подходит для использования в сложных условиях.

Двухмоторная компоновка позволяет дрону взлетать и приземляться на автодорогах, твердом грунте и травяных покрытиях. Дрон способен даже взлетать и приземляться на водной поверхности с помощью дополнительных поплавковых насадок или на снегу с помощью лыжных насадок.

Дальность полета данного беспилотника составляет 1500 км, грузоподъемность - 1200 кг. Его максимальная рабочая высота достигает 8 тысяч метров, а продолжительность полета - 10 часов.

Для дрона разработаны разные варианты загрузки, позволяющие загружать грузы в носовую часть и сбрасывать грузы во время полета из нижней части корпуса. Кроме того, бортовой источник питания мощностью 6 киловатт позволяет выполнять специализированные операции.

В будущем Caihong-YH1000 может применяться для доставки грузов в труднодоступные районы центральной и западной части страны, пишет Синьхуа.