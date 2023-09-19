Армения обвинила Азербайджан в агрессии против "народа Карабаха"

МИД Армении выступил с заявлением в ответ на начало Азербайджаном военных действий на территории непризнанного Нагорного Карабаха, обвинив Баку в проведении этнических чисток. Об этом говорится в заявление министерства.

В ведомстве заявили, что "19 сентября Азербайджан начал очередную широкомасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха с целью завершения политики этнических чисток".

"Мы решительно осуждаем агрессию Азербайджана против Нагорного Карабаха и массовое преступление, которое произошло ровно три года назад, в 2020 году… Гражданские населенные пункты, город Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди), другие города и села подвергаются обстрелам со стороны Азербайджана под пустым поводом "уничтожение военных объектов", – говорится в заявлении.

Ереван говорит, что неоднократно предупреждал, что "непрерывные агрессивные действия Азербайджана против Нагорного Карабаха, нескрываемая воинственная риторика, абсолютно лживая и осуждающая пропаганда называния населения Нагорного Карабаха "террористами" преследуют одну цель: покорить население Нагорного.

В министерстве отметили, что началу боевых действий предшествовало распространение министерство иностранных дел Азербайджана "ложной информации" о минировании и диверсионных действиях, "что свидетельствует о планировании нападения и обеспечении информационного поля".

"Еще раз заявляем, что Вооруженные силы и военная техника Республики Армения не дислоцируются в Нагорном Карабахе, все новости о минировании и диверсионных операциях являются ложными и сфабрикованными", – говорится в заявлении.

Ведомство призвало членов Совета Безопасности ООН, которые несут основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, принять "четкие и недвусмысленные шаги для пресечения агрессии Азербайджана".