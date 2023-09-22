Глава МИД Армении призвал развернуть в Карабахе миротворческие силы ООН

Армения обратилась в Совет безопасности ООН с призывом о защите населения в непризнанном Нагорном Карабахе.

Об этом во время внеочередного заседания Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян, сообщает News.am.

Глава МИД призвал создать возможность, чтобы в Нагорном Карабахе были миротворческие силы под мандатом ООН для поддержания безопасности и мира в Нагорном Карабахе.

Министр считает необходимым осудить возобновление боевых действий, требовать полного выполнения обязательств с учетом норм международного права, немедленно развернуть межведомственную миссию ООН в Нагорном Карабахе для мониторинга и оценки ситуации с правами человека и гуманитарной ситуации.

Кроме того, Мирзоян призвал обеспечить возвращение перемещенных лиц в свои дома в Карабахе и соседних районах под контролем соответствующих агентств ООН, потребовать немедленно восстановить свободное передвижение людей, товаров и транспортных средств по Лачинскому коридору, а также обеспечить эффективный механизм диалога между представителями непризнанного Нагорного Карабаха и официальным Баку.

Глава МИД также заявил, что нужно требовать, чтобы азербайджанские военные и правоохранительные органы покинули населенные пункты, чтобы исключить провокации и напряженность до завершения переговоров.