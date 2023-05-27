Последнее обновление: 27.05.2023 09:15

Армения не подтверждает подписание мирного соглашения с Азербайджаном на саммите в Кишиневе

Обсуждение вокруг мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном продолжится во время и после запланированной на 1 июня в Кишиневе встречи на полях Европейского политического сообщества, а его подписание не включено в повестку дня встречи.

Об этом в комментарии агентству "Арменпресс" сообщило Министерство иностранных дел Армении.

"Обсуждение по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном и, в частности, по соглашению "Об установлении мира и межгосударственных отношений" продолжаются. Как мы неоднократно отмечали, армянская сторона будет готова подписать соглашение, когда будут решены ключевые вопросы", – говорится в комментарии армянского МИД.

Ранее в пятницу посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева выразила надежду, что Баку и Ереван могут заключить мирное соглашение по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха во время саммита Европейского политического сообщества.

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