Последнее обновление: 18.09.2023 18:02

Розничная торговля Беларуси в январе-августе 2023 года выросла на 6%

Розничный товарооборот в январе-августе 2023 года составил 48,8 млрд. рублей и вырос на 6% в сопоставимых ценах к уровню января – августа 2022 года, сообщает Белстат РБ.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 21,8 рубля против 19,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,4% розничного товарооборота республики, в январе – августе 2023 г. составил 46,1 млрд. рублей и вырос на 6,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – августе 2023 г. составил 99,9 млрд. рублей и вырос на 9% в сопоставимых ценах к уровню января – августа 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе – августе 2023 г. составил 3,2 млрд. рублей и вырос на 11,3% в сопоставимых ценах к уровню января – августа 2022 г.

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