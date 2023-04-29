МАРТ признал онлайн-гипермаркет «Е-доставка» виновным в недобросовестной конкуренции

МАРТ Беларуси признало онлайн-гипермаркет «Е-доставка» (ЗАО «Интернет-магазин Евроопт») виновным в недобросовестной конкуренции из-за некорректного сравнения своих цен с ценами конкурентов в свою пользу.

«В мае 2021 года в эфире одного из телеканалов и на YouTube была размещена реклама онлайн-гипермаркета «Е-доставка» (ЗАО «Интернет-магазин Евроопт»), в которой сравнивались цены в «Е-доставке» и других торговых сетях на основании данных сервиса сравнения цен Infoprice.by. Обращалось внимание на то, что цены в онлайн-магазине, например, «в среднем на 30% ниже, чем у конкурентов», «за подгузники в других магазинах можно переплатить до 46% по сравнению с «Е-доставкой», а также, что «Е-доставку» выбирают все», - говорится в сообщении ведомства.

В ходе антимонопольного расследования МАРТ установлено, что приводимые в рекламе утверждения о преимуществах интернет-магазина, сравнение уровня цен с торговыми сетями – конкурентами не представляется возможным объективно проверить, онлайн-гипермаркетом не представлены доказательства достоверности информации из рекламы.

«Кроме того, ссылаясь на данные сервиса сравнения цен Infoprice.by, компания не указывает на особенность источника информации: сервисом по умолчанию анализируется только «топ-500» товаров. Отсутствие такой оговорки, по мнению МАРТ, может создать у потребителей ошибочное впечатление о том, что в рекламе сравнивается уровень цен на весь ассортимент товаров торговых сетей», - отмечает ведомство.

«В результате некорректное сравнение онлайн-гипермаркета с конкурентами в свою пользу признано МАРТ недобросовестной конкуренцией», - подчеркивается в сообщении.

Ведомство указывает, что недобросовестная конкуренция влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 10% от суммы годовой выручки (статья 13.33 КоАП). Меру ответственности для нарушителя определит суд. Компании также будет выдано предписание о прекращении недобросовестной конкуренции.