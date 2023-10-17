Розничная торговля в Беларуси за 9 месяцев 2023 года выросла на 6,7%

Розничный товарооборот в Беларуси в январе – сентябре 2023 г. составил 55,3 млрд. рублей и вырос на 6,7% в сопоставимых ценах к уровню января – сентября 2022 года, сообщил Белстат.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 22 рубля против 20 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,3% розничного товарооборота республики, в январе – сентябре 2023 г. составил 52,2 млрд. рублей и вырос на 7,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – сентябре 2023 г. составил 116,3 млрд. рублей, и вырос на 11% в сопоставимых ценах к уровню января – сентября 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе – сентябре 2023 г. составил 3,7 млрд. рублей, и вырос на 11,2% в сопоставимых ценах к уровню января – сентября 2022 г.