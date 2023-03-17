Розничная торговля Беларуси за 2 месяца 2023 года просела на 3,5%

Розничный товарооборот в Беларуси в январе-феврале 2023 г. составил 10,5 млрд. рублей и снизился на 3,5% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 19,1 рубля против 17,4 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,6% розничного товарооборота, в январе – феврале 2023 г. составил 9,8 млрд. рублей и снизился на 3,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года, сообщает Белстат.

Оптовый товарооборот в январе – феврале 2023 г. составил 21,8 млрд. рублей и рухнул на 13,3% в сопоставимых ценах к уровню января – февраля 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе – феврале 2023 г. составил 699,5 млн. рублей и вырос на 6%.