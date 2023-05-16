Розничный товарооборот в Беларуси за январь-апрель 2023 года вырос на 0,1%

Розничный товарооборот в Беларуси в январе-апреле 2023 года составил 22,7 млрд. рублей и вырос на 0,1% в сопоставимых ценах к уровню января – апреля 2022 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 20,5 рубля против 18,9 рубля за аналогичный период предыдущего года, сообщает Белстат.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,1% розничного товарооборота республики, в январе – апреле 2023 г. составил 21,4 млрд. рублей и вырос на 0,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – апреле 2023 г. составил 47,4 млрд. рублей и вырос на 0,5% в сопоставимых ценах к уровню января – апреля 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе – апреле 2023 г. составил 1,5 млрд. рублей и вырос на 10,4% в сопоставимых ценах к уровню января – апреля 2022 г.