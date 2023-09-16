Очередное судно с грузом вышло из порта Одессы

Из одесского порта вышел Балкер PUMA (Каймановы острова), который стоял на якоре с февраля 2022 года, сообщил Министр инфраструктуры Украины Александр Курбаков.

“Еще одно заблокированное из-за войны судно вышло из порта и следует по установленному временному коридору движения. Балкер PUMA (Каймановы острова) сегодня утром вышел из Одесского морского порта и сейчас направляется в Босфор по установленному коридору движения судов. Судно загружено 16 тысячами тонн металла и 14 тысячами тонн рапса”, — сообщил Курбаков.

Балкер зашел в Одесский морской порт 19 февраля 2022 года, и не мог покинуть его из-за начала боевых действий и закрытия Черного моря для гражданского судоходства.