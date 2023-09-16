Словакия вслед за Польшей и Венгрией запрещает импорт украинского зерна

Правительство Словакии в пятницу вечером после решения Еврокомиссии не продлевать ограничения на импорт отдельных категорий сельхозпродукции из Украины объявило о введении аналогичных односторонних ограничений.

Согласно решению, Словакия до конца года запретит импорт украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

"Мы должны избегать чрезмерного давления на словацкий рынок, чтобы оставаться справедливыми в отношении отечественных фермеров. В то же время наш шаг является реакцией на аналогичные действия Польши и Венгрии", – говорится в заявлении словацкого правительства.

Также там пообещали интенсивно сотрудничать с Европейской комиссией и странами-членами ЕС для поиска общеевропейского системного решения во время действия запрета и, в случае принятия такого решения, снять запрет.

Как сообщалось, министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда в пятницу подписал распоряжение о бессрочном запрете импорта из Украины сельскохозяйственной продукции, в частности пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника.

Польский министр назвал решение Еврокомиссии не продлевать эмбарго на импорт украинского зерна "ошибочным" и уточнил, что распоряжение вступит в силу с полуночи 16 сентября.

"Польский фермер прежде всего!" – добавил Буда, поблагодарив министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса и еврокомиссара по вопросам сельского хозяйства Януша Войцеховского, назначенного по квоте Польши.