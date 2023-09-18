Украина начала обжалование в ВТО агрозапретов Польши, Венгрии и Словакии

Украина в понедельник подала заявку о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках Всемирной торговой организации после решения этих государств в одностороннем порядке ограничить украинский импорт, сообщила первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Свириденко подчеркнула, что для Украины важно доказать, что отдельные государства-члены Европейского Союза не могут запрещать импорт украинских товаров.

"В то же время мы надеемся, что эти государства снимут свои ограничения, и нам не придется долго выяснять отношения в судах. Нам нужна солидарность с ними и защита интересов фермеров", – сказала первый вице-премьер.

По ее словам, в результате одностороннего запрета на импорт украинской агрородукции со стороны Польши, Словакии и Венгрии украинские экспортеры "уже понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоев, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических сделок".

Киев видит в их действиях нарушение международных обязательств, а также считает, что односторонние действия государств-членов ЕС в сфере торговли неприемлемы, и все члены Евросоюза должны координировать и согласовывать торговую политику.